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ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح وبانجو وحشيش في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الجهات الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، ألقت القبض على 7 متهمين، بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 750 جراما و450 جراما من مخدر الحشيش.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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