شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح وبانجو وحشيش في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الجهات الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، ألقت القبض على 7 متهمين، بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 750 جراما و450 جراما من مخدر الحشيش.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة.