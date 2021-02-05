شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة المهنية» تتابع الاشتراطات في مستشفى بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اليوم لجنة من إدارة الصحة المهنية في مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بالمرور على مستشفى بئر العبدالمركزى، لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومدى تطبيقها على جميع منشآت وأجهزة المستشفى، وكذلك الاطلاع على الخطط والبرامج لمواجهة حالات الطوارئ.. مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة كورونا، حرصا على سلامة العاملين ونزلاء المستشفى.

وأكد فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة، أن اللجنة تفقدت تانكات ومولدات الأوكسجين ومولدات ومحولات الكهرباء من الجهد العالى والمنخفض داخل المستشفى.. إلى جانب الوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المستشفى والرواد.