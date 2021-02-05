شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: القتل الرحيم للحيوانات المصابة بمرض مؤلم لايُرجى شفاؤه «جائز شرعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا قتل الحيوانات دون سببٍ أو مبررٍ قوي تُقدِّره الجهات المختصة، أَمَّا ما يُعْرَف بـ«القتل الرحيم» للحيوانات المصابة بمرضٍ يُسبِّب لها الألم الشديد والمستمر الذي لا يُرْجى شفاؤه وزواله؛ فهو أمرٌ جائزٌ شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن يتم بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان.

واستدلت دار الإفتاء في فتوى جديدة لها بحديث النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته».

وأضافت الفتوى: «وقتل الحيوان المريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقي في تركه يتألَّم من مرضه الذي لا يُرْجَى شفاؤه».