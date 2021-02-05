شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: اقتصادنا لا يزال فى ورطة.. ولم يضاف سوى 49 ألف وظيفة فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في كلمة حول الاقتصاد والحاجة إلى تمرير حزمة الإغاثة من فيروس كورونا، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 49 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي ، لإثبات الحجة لمزيد من الإغاثة المالية.

وأضاف بايدن "من الواضح جدا أن اقتصادنا لا يزال في مأزق".

وتأتي تصريحات الرئيس بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ لقرار ميزانية الحزب الديمقراطي ، مما يمهد الطريق أمام الكونجرس للموافقة على حزمة إغاثة بايدن دون دعم الجمهوريين.

وقال إن الولايات المتحدة مرت عبر أوقات اقتصادية صعبة من قبل في 2009، مشيرا إلى أن حزمة التحفيز التي تم تمريرها حينها كانت صغيرة ولم تسعف الاقتصاد، موضحا أن الحزمة الكبيرة ستساعد الاقتصاد على المدى الطويل.

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في حديثها للصحفيين بعد الانتهاء من اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تريد من الغرفة إرسال حزمة إغاثة من فيروس كورونا إلى مجلس الشيوخ في غضون أسبوعين.

واجتمع زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ورؤساء اللجان البيت الأبيض مع الرئيس ونائبته، كامالا هاريس.

وأشارت المتحدثة الديمقراطية إلى أن مشروع قانون المصالحة سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، وقالت إنها تأمل أن يجذب دعم الحزبين.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن الرسالة من الديمقراطيين واضحة: إنهم يرغبون في أن يدعم بعض الجمهوريين مشروع قانون الإغاثة ، لكنهم على استعداد تام للمضي قدمًا بمفردهم إذا بدا أن الشراكة بين الحزبين بعيدة المنال.