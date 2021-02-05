شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف غدا سيناريوهات الأهلى لإبطال أسلحة البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة سيناريوهات الأهلى قبل مباراة نصف النهائي في كأس العالم للأندية تحت عنوان:" المارد الأحمر يحطم رقم ريال مدريد ويضمن لقب الأكثر مشاركة.. الأهلى يضع سيناريوهات إبطال أسلحة البايرن.. جلسات خاصة لتصحيح أخطاء مباراة الدحيل.. وموسيمانى: نلعب للمتعة أمام بايرن ميونيخ.

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