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الأنباء الكويتية: العثور على شاب مصرى مشنوقا فى الكويت

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القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بنبأ العثور على جثة شاب مصرى يبلغ من العمر 26 عاماً، أقدم صباح اليوم، الجمعة، على شنق نفسه في مركز شباب الصباحية، بجوار مستوصف الصباحية.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم فتح تحقيق في الواقعة وإحالة الجثة للطب الشرعي.

وناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت- التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيا- الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة أو انتقال السلالات المتحورة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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