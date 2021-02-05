شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الجمعة، مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر، الجديدة، بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الجمعة، مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر، الجديدة، بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس.

محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء

اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة اليوم الجمعة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".





الحكومة تستجيب لتنسيقية شباب الأحزاب بإصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.





فتح باب القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات

الجامعات الخاصة

المختلفة للعام الجامعى 2020 / 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg.

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غدا السبت 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين 8 فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

وأكد بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.





الإسكان تعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المدن لمواجهة الأمطار

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة أجهزة المدن الجديدة رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة ظروف عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع التقلبات الجوية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع لا سيما بالمواقع الساخنة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، مضيفاً أن الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بجانب تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالإضافة الى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بأغلبية ساحقة على قرار إبقاء السفارة فى القدس

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف إن "التعديل لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل لأي شخص، لقد كان موقفنا في الولايات المتحدة منذ 25 عاما بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تكون سفارتنا في القدس"، بحسب " روسيا اليوم".

وتعود الأصوات الثلاثة المعارضة للقرار للسيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز من فيرمونت، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتوم كاربر من ديلاوير، وينظر إلى التصويت إلى حد كبير على أنه رمزي، باعتبار أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ذكرت بالفعل قبل ذلك أنها لا تنوي نقل السفارة الأمريكية من القدس، وهي الخطوة التي جاءت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار على جبال البحر الأحمر والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا ، السبت ، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب سيناء.