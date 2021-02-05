على مساحة 300 فدان.. السيسي يتفقد مركز النقل المتكامل على طريق السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.

ويتضمن مركز النقل الجماعي كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، إضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويتميز موقع الجغرافي للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، إضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي، ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية وتقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة.

ووجّه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعى بمحطته الدولية كافة الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة؛ ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به؛ لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض 9 حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح إجمالي 8 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.

كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، والطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجاري إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الاوتوستراد وطريق السويس.

ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، والتنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة وطبقًا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.