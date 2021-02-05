شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى طحا المرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بزيارة مستشفي طحا المرج بديرب نجم،في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بحضور النائب المهندس طلعت السويدي عضو مجلس النواب، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع إنشاء مستشفي طحا المرج المركزي ب، وذلك بتكلفة تقديرية ٦٣ مليون جنيه.

وقام وكيل الوزارة بمناقشة خطوط السير الخاصة بالمرضي، وخطوط السير للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وأماكن تجميعها، كما تفقد المبني الإداري، ووجه بإنشاء كوبري لربط المبني الرئيسي بالإداري، لسرعة إنهاء الخدمات الإدارية، وتخفيفا على المواطنين والعاملين، كما تفقد الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة الطبية بالأقسام المختلفة، والتأكد من تركيب الوصلات الداخلية اللازمة للأجهزة الطبية مثل ماكينات الغسيل الكلوي وغيرها.

كما تفقد وكيل الوزارة خزانات الحريق، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال، وفقاً للكود المصري للمستشفيات، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وبناء على الرسومات الهندسية المعتمدة من وزارة الصحة المصرية، مشدداً على عدم إجراء أي تعديل إلا بعد الرجوع لوزارة الصحة والموافقة عليه.