شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال التطوير بميدان المديرية ومنطقة أسفل الكوبري الجديد بالميدان، وذلك بعد انتهاء الأعمال التي شملت أعمال تجميل وتشجير وإعادة رصف وتخطيط للميدان وعمل دورانات وتغيير مسارات مرورية جديدة في اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية بعد الانتهاء من كوبري مزلقان المديرية، الذي ساهم في حل مشكلة مرورية ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الخالدين التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن أعمال تطوير ميدان المديرية، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة وتشجير وأعمال دهانات وكهرباء وتركيب أسوار وفواصل حديدية، ويتم تجهيزها لتكون بالشكل الأمثل ،لاسيما وأنها تقع في الميدان الأشهر بالمدينة العاصمة الذي يستضيف فعاليات المراسم الخاصة بالأعياد القومية، نظرا لوجود النصب التذكاري لقبر لجندي المجهول داخل الحديقة.

جاء ذلك عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الإحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتناولت الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد موضوع «حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض»، حيث أشار إلى أن القرآن الكريم قد بين صفات المفسدين والبغاة ومنها الكذب والتدليس وإدعاء الإصلاح والإرجاف في الأوطان ونشر الشائعات وبث الفتن والوهن بين الناس، حيث أورد القرآن الكريم الكثير من القصص والأخبار عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض والمرجفين فيها والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح وحذر من أخطارهم وشرورهم على الأديان والأوطان ومسيرة الإصلاح.