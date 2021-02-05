شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الدكتور إبراهيم عبدالعاطي في مقابر المنارة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيعت أسرة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر المنارة بالإسكندرية عقب صلاة العصر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما.

وأقتصرت مراسم الدفن على أسرة الراحل فقط. كان الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، دخل المستشفى في القاهرة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خضع على إثرها للعلاج إلا أنه توفي.

وحضر أفراد الأسرة بصحبة الجثمان من القاهرة ليواري الثرى بمقابر الأسرة بمدافن منارة بالإسكندرية.

جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز في مقابر المنارة بالإسكندرية

جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز في مقابر المنارة بالإسكندرية

جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز في مقابر المنارة بالإسكندرية

جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز في مقابر المنارة بالإسكندرية

جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز في مقابر المنارة بالإسكندرية