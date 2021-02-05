شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية، وذلك خلال يومي 3 و4 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحة و494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و91 نساء و61 تنظيم أسرة و117 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 99 تحليلا مختلفة و89 اشعة موجات صوتية و9 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 113 مترددا وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 مترددا، كما تم استخدام 11عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.