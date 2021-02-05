شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحى من قبل مجلس المطارات الدولى ACI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى لوزارة الطيران فى بيان له اليوم الجمعة، حصول مطار القاهرة الدولى على شهادة الاعتماد الصحى من قبل مجلس المطارات الدولى.

وقال البيان، إنه فى إطار الشهادات والنجاحات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة والسلامة الصحية والمهنية، حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا، وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التى تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى على جهودهم الكبيرة التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدنى المصرى.

وأكد وزير الطيران، أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت التزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشى وباء كورونا بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدنى ومنظمة الصحة العالمية .