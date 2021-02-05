شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تنفي شراءها أى حصص في شركات خدمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "وردت للشركة أسئلة عن أخبار متناثرة أن الشركة بصدد أو انتهت من شراء حصة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، وعليه وجب التأكيد أن الشركة لا علاقة له بهذه الأخبار، وتنفيها جملة وتفصيلا وستلاحق مطلقي مثل تلك الشائعات".

وأكد "صالح"، أن مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي يؤكد أنه ليس له أى علاقة بمثل تلك الشائعات، ويشكر من قام بالسؤال مباشرة للوقوف علي الحقيقة.