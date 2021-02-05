شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الراهب كاراس الأنبا شنودة بدير الكنيسة القبطية فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الجمعة، الراهب القس كاراس الأنبا شنودة، بدير الأنبا شنودة بسيدني والتابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أستراليا، وقد تقدم المركز الثقافى القطبي بالتعزية قائلا: "نياحا لروحه الطاهرة وخالص التعازى للأسرة ولمجمع رهبان الدير ولأولاده".

ويوم الثلاثاء الماضى، توفى أيضا الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر بدريوط قضى في الرهبنة 45 عامًا.

ونعى الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وفاة الراهب قائلا: "نياحا لروحه الطاهرة في حضن القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب وتعزيات السماء لأبينا نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا ولمجمع الدير العامر ولمحبيه ويصلى على جثمانه الطاهر اليوم بعد وصوله إلى الدير.

وأوضح المركز الثقافى القبطي، أن الاسم العلماني للراهب القمص أنجيلوس آفا مينا، فتحي جرجس خليل، وقد ولد في 11/1/ 1948 فى بشطب أسيوط، عمل موظفا بهيئة المواصلات السلكية، وترهب بدير الشهيد مار مينا بمريوط في 11/27/ 1976الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير، وسيم قسا في 1/20 / 1996 ثم قمصا في 3/11/ 2007 .