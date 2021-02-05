شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لأسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة بمناسبة عيد الشرطة الــ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة، وذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ69، وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.

من جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.