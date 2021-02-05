شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر الأسبق: أهل الشر أرادوا هدم الجامعة بشائعة تسمم الطلاب 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن أهل الشر لا يرون الخير إلا شرا، سواء كان فى أنفسهم أو وطنهم أو غيرهم.

وأضاف أسامة العبد خلال كلمة له فى افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أن "أهل الشر أرادوا أن يهدموا جامعة الأزهر، واختلقوا فيلما حول تسميم الطلاب بالمدن الجامعية عام 2012، وحينها كنت فى جنوب سيناء لافتتاح بعض الكليات، وهاتفني القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى وقال لي يوجد 500 طالب تسمموا، وحينما عدت إلى القاهرة، وجدت العشرات من سيارات الإسعاف"، متابعا: "حينما رجعت إلى القاهرة لم أجد طالبا واحدا فى المستشفيات، غير ثلاثة من طلاب الإخوان، زارهم الرئيس المعزول محمد مرسى".

وتابع أسامة العبد: "من شرم الشيخ، أرض وبلد السلام أدعو العالم إلى السلام، فلم ولن يتمكن أهل الشر من أن يوقعوا فتنة فى هذا البلد، التى لن تضيع أبدا".