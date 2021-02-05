شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 30% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 30%% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ونص القرار على إضافة عبوة شاى زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاى المعدة للبيع فى الأسواق والمنصوص عليها فى المادة رقم 1 من القرار الوزارى رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.