شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر تبني نظامًا تعليميًا جديدًا باستثمارات ضخمة لصعوبة إصلاح القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تبنت نظامًا جديدًا في التعليم، بعدما وُجد أن نظيره القديم يصعب إصلاحه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في المؤتمر الافتراضي السنوي الـ25 لهيئة (نايل تيسول Nile Tesol) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي.

وأضاف «شوقي»: «قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، وأن النظام الجديد يأتي انطلاقًا من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم».

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء في بنك المعرفة، الذي يعد العمود الفقري للتعليم، حيث يضم كما ضخمًا من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد في زمن قياسي، منوهًا إلى أن تنفيذ أي نظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10سنوات ولكن نحن نجحنا في بناء المناهج بشكل سريع جدًا.

وتابع: «نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وأطلقنا العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم لأبنائنا الطلاب»، مشيرًا إلى أنه لولا الاستثمار الكبير في مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية في الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة.

واستطرد: «الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الإلكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم».

وأوضح أن نظام التعليم الياباني يسير بنجاح كبير جدًا، حيث تم فتح 43 مدرسة يابانية، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يُحتذى به في الدول العربية، كاشفًا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.