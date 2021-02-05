شكرا لقرائتكم خبر عن «غرق وصعق ووفيات».. الشتاء يقسو على المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس غير المستقر في عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، حيث شهد عدد منها سقوط أمطار تسببت في غرق الشوارع والمنازل، وواصلت الأجهزة التنفيذية إزالة آثار الأمطار التي تراكمت في الشوارع خلال الساعات الماضية.

وترصد «المصري اليوم» خريطة الأمطار في المحافظات، والآثار التي خلفتها، كما تنشر تتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس السبت.

في شمال سيناء، شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة تجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركز ومدينة نخل، وقال عدد من أبناء المنطقة إن مياه السيول جرت بالوديان بارتفاع 50 سنتيمترًا، دون خسائر مادية أو بشرية.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مجالس المدن بإزالة تجمعات المياه من الشوارع والميادين عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

وأكد المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة، على مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل في وسط سيناء، إنه تم فتح الطرق التي تأثرت بالسيول لتيسير حركة مرور وسير السيارات عليها بعد إغلاقها أمس.

وفي البحر الأحمر، تعرضت قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب لموجة شديدة من الامطار الغزيرة تسببت في تلف أسقف منازل القرية المصنوعة من «الإسبستوس» وتدمير محتويات المنازل من بطاطين ومراتب وأغذية، وعاش أهالي القرية، ليلة صعبة تحت الامطار الغزيرة وتم قطع التيار الكهربائي خوفا من حدوث حالات صعق بين الأهالي.

وأكد أحد الأهالي في اتصال مع «المصري اليوم»، أن نحو ٧٠ من منازل القرية المسقوفة بـ«الإسبستوس» تأثرت بشدة بسبب هطول مياه الامطار الغزيرة وتسربها داخلها ما أسفر عن تلف محتوياتها.

وناشد أهالي القرية مسؤولي التضامن الاجتماعي والمحافظة سرعة تقديم المساعدات والإعانات لهم.

ودفع مجلس مدينة رأس غارب بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة. وقال اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، إنه تم الاستعداد لموجة الطقس السيئ من جاهزية واستعداد حواجز التوجيه والبرابخ بطريق الشيخ فضل.

رفع مخلفات الأمطار

وفي المنيا، شهدت مناطق متفرقة بالمحافظة غيوما وأمطارا ورياحا محملة بالأتربة ورعدا وبرقا، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع ونشرت الإدارة العامة للمرور الفرق المرورية بالطرق السريعة والإقليمية للحد من السرعات، وحذرت من المرور بمناطق الكثبان الرملية، بالطريق الصحراوي الغربي، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وفي الشرقية، تسبب الطقس السيئ في وفاة موظف وزوجته وإصابة ابنتهما بسبب الاختناق أثناء التدفئة من البرد، حيث توفي من «ح. ش. د» موظف 55 عامًا وزوجته بـ«م. أ» ٥٠ عاما ربة منزل إحدى قري مركز الحسينية نتيجة نقص الأكسجين أثناء النوم، فيما أصيبت ابنتهما 15 عامًا بحالة اختناق أثناء التدفئة وتركهم للموقد داخل الغرفة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وفي السويس، تابع الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة أعمال شفط المياه بالشوارع وتسهيل الحركة المرورية على الطرق السريعة.

وفي بنى سويف، قام المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بجولة تفقدية بشوارع مدينة بني سويف لمتابعة استعدادات تقلبات الطقس المتوقعة، وكلف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول.

وواصلت الوحدات المحلية جهودها لكسح مياه الأمطار التي تعرضت لها عدة مناطق بالمحافظة.

رفع مخلفات الأمطار

وفي الإسكندرية، شهدت المحافظة طقس مستقر نسبيا على جميع الانحاء إذ سطعت الشمس معظم الفترات واستقرت سرعة الرياح وخلت السماء من الغيوم، ما دعا المواطنين للخروج للاستمتاع بالطقس بكورنيش الاسكندرية وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة، و105 آلاف مطبق، وذلك استعدادا للنوة المقبلة.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية في ميناءي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن.

وفي كفرالشيخ، قال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس إن حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس مازالت متوقفة بسبب ارتفاع الأمواج وخطورتها على عملية الصيد.

وفي الأقصر، واصلت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، وطالب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات.

رفع مخلفات الأمطار

وفي الفيوم، تابع المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ ـ أولاً بأول ـ من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ، وشدد على التنسيق الدائم بين مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.

إلى ذلك، كشفت نشرة الهيئة العامة للارصاد الجوية أن طقس غدًا السبت سيكون مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، نهارًا، فيما يسود جو شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب سيناء.

وتوقعت النشرة أن تسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتوقعت أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.