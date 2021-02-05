شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في سيوول يلتقي رئيس معهد التنمية البشرية الكوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير مصر في سيوول، الدكتور كوي تشان بارك، رئيس المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة حكومية معنية بالتدريب والتأهيل والإرتقاء بالقيادات والكوادر البشرية في مهارات التعامل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية لخدمة جهود التنمية.

وقال السفير في هذا السياق، إن اللقاء جاء في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر 2019، والمباحثات التي أعقبتها على مدى عدة شهور لعقد اتفاق تعاون بين المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وذلك بهدف الإستفادة من خبرات الجانب الكوري في صقل وتدريب الكوادر المصرية بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تطويع العلوم والتكنولوجيا في خدمة عملية التنمية بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة.

سفير مصر بكوريا الجنوبية يلتقي رئيس معهد التنمية البشرية بمجالي العلوم والتكنولوجيا