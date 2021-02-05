شكرا لقرائتكم خبر عن «صحه الأقصر»: التعامل بحزم ضد المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر أنه سوف يتم التعامل بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت المديرية على الامتناع تماما عن الزيارات المنزلية للحالات المصابة والتي تؤدي إلى انتشار العدوى في بؤر ومناطق عدم الالتزام مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مشددة بتلك المناطق.

وطالبت «صحة الأقصر»، جميع مواطني الأقصر بضرورة استمرار تطبيق كافة الدواعي الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي ‏مع التطهير المستمر، والتزام التباعد الاجتماعي، لأن هذا يعد واجبا وطنيا إلزاميا على الجميع لحماية الأفراد والوطن بدون تهاون من فيروس كورونا.