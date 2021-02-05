شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر شبكة لتوصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش في أسوان بتكلفة 75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبوالريش قبلي وبحري بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن وخرسانة سابقة التجهيز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبوالريش بسعة 4 ألاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطني هذه القرى.

وفى نفس السياق، كشف المهندس رفعت أسماعيل، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن القيام بربط الخزانات المخطط أنشاؤها بشبكة مياه هذه القرى، والحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي.