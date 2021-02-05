شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية طقس مستقر نسبيا على جميع الأنحاء، اليوم الجمعة، إذ سطعت الشمس معظم الفترات واستقرت سرعة الرياح وخلت السماء من الغيوم، ما دعا المواطنين للخروج للاستمتاع بالطقس بكورنيش الاسكندرية وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.

وفي سياق متصل، واصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة، و105 آلاف مطبق، وذلك استعدادا للنوة المقبلة.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية في مينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، أمس، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

طقس معتدل ومشمس بالإسكندرية - صورة أرشيفية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية

طقس معتدل ومشمس في الإسكندرية