شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 30 طربة حشيش في كمين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في إحباط ترويج 30 طربة لمخدر الحشيش تم ضبطها بحوزة عاطل في كمين بمنطقة برج العرب.

وكان ضباط إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية قد اشتبهوا في أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبتفتيش السيارة عُثر على 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي، وأُلقي القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف في التحقيقات بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

وتحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.