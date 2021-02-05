شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 60 كيلو لحوم مصنعة منتهية الصلاحية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تكثيف حملات المرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وأماكن تخزينها في الثلاجات لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تم تشكيل لجنة بالمشاركة مع شرطة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك شرطة المسطحات والبيئة، وأسفرت حملتها عن ضبط 60 كجم لحوما مصنعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، و2 كجم ذبح خارج السلخانة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير محاضر بالمخالفات وتسليمها إلي جهة الاختصاص.