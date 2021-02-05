شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 25 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بالتحفظ على 25 طنًا من الأعلاف الحيوانية و1.5 طن غراء، غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع أعلاف قبل طرحها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية والغراء، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط غير مشروع بتصنيع الأعلاف الحيوانية والغراء غير المطابقة للمواصفات القياسية وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المستهلكين.

ومع تقنين الإجراءات القانونية، تمت مداهمة المصنع، وأُلقي القبض عليه، وبتفتيشه عُثر على 25 طنًا من الأعلاف الحيوانية و1.5 طن غراء، غير مطابقة للمواصفات القياسية، بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المستهلكين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.