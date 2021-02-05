شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

وأوضح تواضروس أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ حالة بواقع (٣٣٨ أطفال- ٣٢٩ باطنة- ٢٠١٣ جلدية- ١٠١ نساء- ٨٨ جراحة- ٣٠ تنظيم أسرة)، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٨ حالة وعمل سونار لعدد ٦٠ حالة‪ .‬

وذكر أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٣ مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.