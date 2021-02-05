شكرا لقرائتكم خبر عن لـ 3 أيام فقط..«التعليم العالي» تعلن فتح باب التنسيق للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالي cpnu-admission.edu.eg

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية، أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الإثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الإعتباري وإبلاغه للطلاب.

ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين ١٥ فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير

على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.