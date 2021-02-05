شكرا لقرائتكم خبر عن الجفرى يكشف سر عشقه للصحابى سعد بن أبى وقاص بسبب عزت العلايلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي الذى غيبه الموت اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، ذاكرا فضل أحد الأدوار الذي قدمها الفنان الراحل في فيلم "القادسية" وتسببت في تقديره وحبه للصحابي سعد ابن أبي وقاص، ونشر الجفري صورة للعلايلي في فيلم القادسية على حسابه بموقع "تويتر" وهو يجسد شخصية الصحابي الجليل.



الحبيب على الجفري على تويتر

وعلق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، قائلا: "سبحان الله.. شاهدت فيلم القادسية في الحادية عشرة من العمر فوقر فى القلب منذ الصغر إجلال سيدنا سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، اللهم ارحم عبدك الفقير إلى فضلك عزت بن حسن العلايلي وأغفر له وأسكنه الجنة، واخلفه في أسرته بخير. ولهم خالص العزاء".



على الجفري ينعى الراحل

القادسية فيلم تاريخي عراقي مع تعاون مصري، من إنتاج دائرة السينما والمسرح العراقية سنة 1981، تتمحور أحداث الفيلم حول معركة القادسية (636م)، بين الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص (أدى الدور عزت العلايلي) بعد وفاة المثنى بن حارثة الشيباني قبل المعركة، والجيش الفارسي بقيادة رستم.

عزت العلايلى، واحد من عمالقة الشاشة، فنان قدير، استطاع منذ ظهوره أن يصنع لنفسه اسما بين الكبار، ورغم ابتعاده فترات عن الشاشة لكنه ظل فى قلوب المشاهدين بأدواره الخالدة، فمن ينسى شوشة فى "السقا مات" أو عبد الهادى فى الأرض، أو العقيد راضى فى "الطريق إلى إيلات" كلها أدوار حفرت فى الذاكرة، وستظل، فدائما وأبدا لن ننسى عزت العلايلى.

وغاب عن عالمنا صباح، اليوم، الجمعة، الفنان الكبير عزت العلايلى، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة وناحجة، قدم خلالها عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرح، فضلا عن المسلسلات الإذاعية، حيث تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.