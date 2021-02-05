شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم رحلات سياحية لمجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين، لزيارة عدد من المدن السياحية المصرية للترويج لها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمتع بآلاف المتابعين.

ذكرت الوزارة أن المدونين والمؤثرين سوف يزورون عدد من المدن السياحة منها "الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا"، وذلك لتعريف المصريين بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها هذه المدن وتشجيعهم علي زيارتها، من خلال التقاط عدد من الصور وتصوير فيديوهات تعبر عن الطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به هذه المدن، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بها، ونشرها علي صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن زيارة المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب للمقاصد السياحية المصرية تساهم في تنشيط السياحة المصرية، وأن نشر المدونين والمؤثرين للصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي سيساهم في تشجيع السياحة الخارجية أيضا حيث لديهم عدد كبير من المتابعين الأجانب من كافة دول العالم.