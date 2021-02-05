شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مع مطران شبرا الخيمة تنظيم القنوات المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقنوات المسيحية.

وظهرت ملامح "الهيئة الإعلامية الكنسية"، عقب سيمنارين ترأسهما البابا تواضروس الثاني، في أغسطس وسبتمبر الماضيين، عطفا على اجتماع عقده مع الأنبا بولا مطران طنطا ، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في 31 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يعلن البابا تواضروس الثاني عن تشكيل الهيئة قريبا.

وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية 4 قنوات فضائية رسمية فقط، خلافا لقنوات أخرى كنسية، ولكنها لا تتبعها مباشرة مثل قناة "اللوغس" التي تبث من أمريكا، وفى عهد البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، تم تدشين 3 قنوات رئيسية وهي أغابي و ctv ومي سات "مار مرقص"، خلافا للمجلة العريقة "الكرازة" الناطق الرسمي باسم الكنيسة، وفى عهد البابا تواضروس الثاني، تم تدشين قناة فضائية جديدة خاصة بالأطفال وهى "كوجي".

ودشنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قناة جديدة باسم "COC" كأول قناة متخصصة على السوشيال ميديا وهي اختصارا لـ" Coptic Orthodox Church " أي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسوف تكون تابعة للهيئة الإعلامية القبطية، وقد كشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل القناة الجديدة، قائلا: "هي قناة متخصصة على السوشيال ميديا فقط، وليست فضائية، وتم تدشينها كقناة كاملة، وتم ضع الرؤية والأهداف والاستراتيجية، لها مؤكدا اختلافها عن القنوات الفضائية التي تتجاوز برامجها النصف ساعة والساعة، أما قناة COC ستنتج مقاطع مدتها 3 دقائق فقط لتكون سريعة وتواكب العصر الحديث الذى نعيشه".