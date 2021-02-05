شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات تطوير طرق و محاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس و الطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الاوتوستراد و طريق السويس.