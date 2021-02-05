شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشكر تنسيقية شباب الأحزاب على مشاركتهم فى مقترح المبادرة.. 15 مليون قطعة نقدية بصورة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على مشاركتهم فى المقترح للمبادرة الخاصة بسك عملة تحمل صورة الأطباء بالبالطو الأبيض، مؤكدًا على حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة توثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ "جيش مصر الأبيض" فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب، أطلقت مبادرة للمطالبة بسك عملة للأطباء بالبالطو الأبيض إكراما وتقديرا لجهودهم وعملهم فى ظروف استثنائية، خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعملهم فى هذا الشهر الكريم وتعريض حياتهم للخطر باعتباره الفئة الأولى المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك مثلها مثل سك العملة الذى كان قد تم إصداره وقت افتتاح قناة السويس الجديدة.