شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحد شهداء تفجير معهد الأورام: ربنا ينتقم من اللى بيخطط لإرهاب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج، وهو وأولاده مالك ومحمد، فجأة وفى لحظة لم أجد أسرتى، كلهم ماتوا فى الحادث الإرهابى، كانوا كلهم سند ومعزة خاصة فى قلبى، ومررت بظروف صعبة بعد وفاتهم فى الحادث الإرهابى.

وأضاف شقيق الشهيد فرج السيد فرج:" أن هؤلاء استشهدوا أبرياء، ومش هنقدر نقول غير الحمد لله، وربنا يرحمهم هم شهداء".

وتابع:" أنا مكنتش موجود فى مصر كنت فى الخارج ببص فى التليفون لقيت العيلة كلها ماتت، بتواصل مع كل أسرتي مش لاقي حد، كان توقعي أنه حادث ماس كهربائى.. اتكسرت من غيرهم ، ونزلت علشان أحضر مراسم الدفن".

وأضاف:" أخويا اللى مات كان طيب وكان سندي وظهري، واستشادهم قطع بينا كتير، وكل واحد فيهم وحشنا، ووحشنا القعدة معاهم، لما بسمع أي خبر عن وفاة واستشهاد مجندين أو مدنيين من الإرهاب بقعد أدعي على الإرهابيين دول عمرهم ما كانوا مسلمين، دول مجموعة مغيبة، وربنا ينتقم من كل واحد بيفكر أو بيخطط لتدمير البلد، أو تدبير عمليات إرهابية لاستهداف المواطنين، لأن الناس اللى بتموت دى ملهاش ذنب"



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (1)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (2)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (3)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (4)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (5)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (6)



علاء السيد فرج، شقيق الشهيد فرج السيد فرج (7)