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الرقابة أولى من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، عدة رسائل مهمة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:

- الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية.. ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابي باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

- مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق.. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابي فلسنا أقل من الدول العظمى.

- العدالة المطلقة هي المعيار الأساسي لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية.

- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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