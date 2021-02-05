الداخلية تكرم أسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة بمناسبة ذكرى عيدها الــ 69

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أقامت مديرية أمن القاهرة احتفالية لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وخلال الاحتفال تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.