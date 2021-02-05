أشعل النيران في المخزن.. حيلة تاجر للحصول على وثيقة تأمين بـ 4 ملايين جنيه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهمين بإضرام النيران في مخزن أعلاف، وتبين بأن تاجر اتفق مع آخرين على إضرام النيران في المخزن للاستفاده من وثيقة التأمين بقيمة 4 ملايين جنيه الشرقية.

تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا بنشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز .

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة؛ وتبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات ملك (تاجر أعلاف- مقيم بدائرة المركز) وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

ورجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائي، وأضاف مشاهدة الأهالي لأحد الأشخاص والنيران مشتعلة بملابسه على مقربة من المخزن وقيامه بخلع تلك الملابس وانصرافه وتبين بها آثار حريق وبداخلها ( إيصال استلام بطاقة تحقيق شخصية بإسم أحد الأشخاص) .

وبتكثيف التحريات تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية لكثرة مديونياته واقتراضه مبلغ مالي من أحد البنوك، وقيامه بالاشتراك مع (نجله ، خاله - مقيمان بدائرة المركز ) باللتفاق مع ( أحد الاشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) على إضرام النيران بالمخزن لللستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ ( 4 ملايين جنيه ) فاستعان الأخير بكلاً من (عاملين– أحدهما الشخص الذي كان يرتدي الجاكت المعثور عليه - مقيمان بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ) لإضرام النيران بالمخزن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المخزن ونجله وتبين تواجد باقي المتهمين عدا أحدهما "هارب" بمستشفى الحروق بالشرقية ، وتم التحفظ عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد 6 جراكن تحوي بنزين ووضعها داخل المخزن وتوجها رفقة باقي المتهمين للمخزن حيث قاموا بالدلوف لداخله وسكب البنزين وإضرام النيران وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق بالوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى.