"أنت بتعمل إيه هنا؟".. "أبكم" يُنهي حياة خفير داخل شونة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرًا خصوصيًا حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية.

تلقى مركز السنطة بلاغًا من مالك لشركة للاستيراد والتصدير بمقتل خفير خصوصي داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م، محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية، وما تبين من وجود جثة 62 سنة مقيم دائرة المركز وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث أمن الغربية بأن وراء ارتكاب الواقعة؛ مزارعًا مقيمًا بعزبة أبوطرطور دائرة مركز كفر الزيات -سبق اتهامه في قضية ضرب" من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي المُستولى عليه بالقرب من مسكنه.

وتبين إصابته بجرح قطعي بإصبع يده اليمني ووجود آثار دماء متفرقة على الجرار..

وبمناقشته من خلال الاستعانة بأحد خبراء التخاطب -اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه بتاريخ 31/12/2020 توجه للشونة "محل البلاغ" وادعى رغبته في شراء بعض قطع الغيار وانصرف من المكان وصباح اليوم التالي توجه للشونة ولدى محاولته سرقة الجرار حاول الخفير الخصوصي الإمساك به ومنعه، فتعدى عليه بسكين فأودى بحياته واستولى على (الجرار- والهاتف المحمول الخاص بالخفير)- أرشد عن (الهاتف المستولى عليه- الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة).

وقرر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بالقرب من محل سكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.