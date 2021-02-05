شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير ٥٧ رحلة جوية بمعدل ٤٣ دولية و ١٢ داخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصرللطيران غداً السبت ٦ فبراير ٥٧ رحلة جوية بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل،،.

كما تسير ١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع الرحلات أكثر من ٥١٥٥ راكبا.