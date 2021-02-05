شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد في قرية إبريم بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان اليوم الجمعة أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة والذى يقع على مساحة 400 م2 وبتكلفة 1.7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بعنوان «حديث القرآن عن الفساد والبغاة في الأرض»، والذي أكد بأن بأفتتاح مسجد الجزيرة يأتي ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله حيث وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوي محافظة أسوان لـ23 مسجداً على مدار 3 أشهر .

وأوضح بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار في الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .