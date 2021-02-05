شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تواصل رفع الطوارئ بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الأقصر، لليوم الثانى، رفع درجة الاستعداد القصوى، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

طالب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظه وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام الة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سياره في حالة انعدام الرؤية.

وأوضح أنه في حال حدوث أي طارى ضرورة الإتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.