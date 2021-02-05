شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تبرم اتفاقية عمل يستفيد منها 60 عاملًا بشركة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة السويس للأكياس، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 60 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في صرف بدل ورادي بنسبة 5 % من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة عن السنوات العشر الأولى، وشهر على أساس الأجر الشامل عن العشر سنوات التالية، وشهر ونصف على أساس الأجر الشامل عما زاد على ذلك، على أن يتم الصرف بحد أدنى 125 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه اعتباراً من 1 يناير 2021 .

واتفق الأطراف على أن يتم صرف مكافأة أداء ستة أشهر ونصف الشهر وفقاً للمرتب الأساسي اعتبارا من 1 يناير 2021، وصرف مكافأة انضباط ومحسوبة على المرتب الشامل، فضلاً عن أنه يتم صرف حافز إنتاج بواقع 26 شهر كحد أدني، وصرف أرباح بواقع 10 % من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهراً .

كما نصت الاتفاقية على أن يتم صرف وجبة إضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 205 كجم من أجود الأنواع بواقع 22 يوماً، وصرف بدل تمثيل بواقع 94 جنيها للمشرفين والملاحظين، و188 جنيها لرؤساء الأقسام، و299 جنيها للمديرين، و250 جنيها لمديري المصنع .

وقع الاتفاقية عن شركة السويس للأكياس، صالح نصر الدين صالح بصفته مدير الموارد البشرية ومفوض من إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب، عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية مصطفي عبدالفتاح شعبان بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.