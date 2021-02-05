شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الزعفرانة يستغيثون من الأمطار.. ورئيس المدينة: توزيع 250 رغيفا على المتضررين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت قرية الزعفرنة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، لموجة شديدة من الأمطار الغزيرة تسببت في تلف أسقف منازل القرية المصنوعة من الاسبستوس وتدمير محتويات المنازل من بطاطين ومراتب وأغذية، وعاش أهالي القرية ليلة صعبة تحت الأمطار الغزيرة مع انقطاع التيار الكهربائي خوفا من حدوث حالات صعق بين الأهالي.

وأكد أحد الأهالي في اتصال مع «المصري اليوم»، أن نحو ٧٠ منزلا بالقرية مسقوفا بالاسبستوس تسبب هطول مياه الأمطار الغزيرة في تلف محتوياتها من أسرة ومراتب وبطاطين وملابس.

وأضاف الأهالي، إن مسؤولي القرية اكتفوا بتوزيع بطانية واحدة و5 أرغفة من الخبز لكل أسرة متضررة.

وناشد أهالي القرية مسؤولي التضامن الاجتماعي ومحافظة البحر الأحمر سرعة تقديم المساعدات والإعانات لهم حتي لا يقضون الليلة الثانية في البرد والرياح.

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب، إن منازل القرية تعرضت للأمطار الغزيرة، وأنه توجه للقرية وتم تقديم ٢٥٠ رغيفا لتوزيعها على الأهالي المتضررين، وأنه لا حاجة لتدخل التضامن الاجتماعي لتقديم إعانات مالية، لأن المنازل لم تغرق إنما تعرضت للأمطار فقط، وسيتم مخاطبة بنك الطعام لإرسال وجبات عذائية للأسر المتضررة، واأه سيتم الدفع بثلاث سيارة جديدة محملة بالبطاطين والأغذية لتوزيعها على المتضررين، بالإضافة إلى تشغيل مخبز القرية وإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف «رأفت» أن غالبية منازل القرية مقامة على التعديات أراضي الدولة، وأنه سيتم إقامة قرية جديدة تضم ٢٥٠ وحدة سكنية جديدة.