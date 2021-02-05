شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بأسوان عقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية للمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم المرور وعمل لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، كما تم أيضا المرور على مكتب الشؤون الاجتماعية، وعمل لقاء مع المواطنين المقبلين على القوافل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز إدفو.

أضاف يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.