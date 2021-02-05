شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فعاليات «دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء .



يحضر الدورة التدريبية كل من: الدكتور محمد مختار جمعةK وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين .

وتعقد الدورة التدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء .