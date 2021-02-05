شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السلطات، بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد فتحه استثنائيا في كلا الاتجاهين لمدة ٤ أيام متتالية لعبور الفلسطينيين.

وأكد مصدر مسؤول، أن المعبر شهد خلال الأيام الماضية تنقل نحو ٥٠٠٠ مسافرًا في كلا الاتجاهين، بجانب إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وكانت السلطات فتحت، الاثنين الماضي، ولمدة ٤ أيام متتالية معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.