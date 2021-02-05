شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة في مسجد النصر بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صلاة الجمعة في مسجد النصر بالعريش.

ودارت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد المصري، أمام وخطيب المسجد حول موضوع «حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض».

وأكد المحافظ عقب صلاة الجمعه، خلال لقائه بالمواطنين، على أن الدولة بجميع مؤسساتها تحارب الفساد، حيث أن الفساد يعد واحدًا من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.