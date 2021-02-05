شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة 200 متر بالمنطقة الصناعية في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل، حملة مكبرة لمتابعة ورصد المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت جهودها عن فك شدة خشبية لأعمدة مخالفة بالدور الأرضي على مساحة ٢٠٠ متر داخل المنطقة الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية، مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين.