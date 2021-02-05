شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس مازالت متوقفة بسبب ارتفاع الأمواج وخطورتها على عملية الصيد.

وأضاف أنه رغم تحسن حالة الطقس النسبي الذي شهدته المحافظة اليوم الجمعة، إلا أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط وبحيرة البرلس أوقفت عملية الصيد.

من ناحيته، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء الوحدات المحليه والمرافق الخدمية بالمحافظة الإستمرار في رفع الطواريء تحسبا لأي تقلبات جويه ورفع مخلفات الأمطار أولا بأول.